Старомодные кеды Adidas вновь стали популярными у знаменитостей

Старомодные кеды Adidas Sambas вновь обрели актуальность у знаменитостей в 2023 году

Кеды спортивного бренда Adidas, которые считались старомодными в последние годы, вновь обрели актуальность у знаменитостей. Об этом сообщают журналисты британской версии журнала Glamour.

Речь идет об обуви модели Sambas, которая представлена в ассортименте марки в различных цветах за 100 долларов (семь тысяч рублей). Отмечается, что поисковые запросы на тему Adidas Sambas выросли на 350 процентов за последние 90 дней, а количество просмотров хэштега с названием кроссовок в TikTok достигло 99 миллионов просмотров.

Согласно материалу, кеды, которые пользовались особенной популярность в 1980-х годах, стали модными у звезд в 2023 году. Среди именитых личностей, которые включили данную пару в свой гардероб, оказались супермодели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также инфлюэнсеры Од Жюли и Камиль Шарьер.

В январе звездный парикмахер назвал самую трендовую прическу 2023 года. Креативный директор ColorWow Дом Сили рассказал, что модными станут стрижки, имитирующие букву C.