Президент Белоруссии Лукашенко увидел противоречие в собственной идее прощать уехавших

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел противоречие в собственной идее о создании комиссии для «прощения» уехавших из страны граждан, которые хотят вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Ранее белорусский лидер подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину гражданами, которые ранее совершили правонарушения.

Обсуждая работу комиссии с председателем Верховного суда Валентином Сукало, Лукашенко отметил, что видит очевидное противоречие, заложенное в этой идее: ухавшим предлагают вернуться в обмен на списание правонарушений, тогда как людей внутри страны продолжают арестовывать и сажать в тюрьму за любую протестную активность.

«Тем не менее по закону мы принимаем в судах много решений по наказанию совершивших преступления подобного образа. По людям, которые находятся здесь. Как это стыкуется, нет ли здесь противоречий каких-то?» — задал Лукашенко вопрос главе Верховного суда.

Ответ Сукало пресс-служба президента не приводит.

Осенью 2022 года Лукашенко заявил, что, по его мнению, Запад намерен открыть второй фронт, используя уехавших из страны граждан республики.