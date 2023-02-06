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01:54, 6 февраля 2023Экономика

В Совфеде предупредили Европу о последствиях эмбарго на российское топливо

Сенатор Абрамов: Европа будет вынуждена покупать топливо у РФ через третьи страны и дороже

Фото: Pixabay

Первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов на фоне вступивших в силу новых санкций западных стран рассказал о готовности российской экономики к всевозможным ограничениям и предупредил Европу о последствиях эмбарго на топливо из России. Он указал на то, что европейцы продолжат закупать его у Москвы, однако оно станет дороже и приобретать его придется через третьи страны, сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что вступление с 5 февраля в силу новых топливных санкций не является для России новостью и указал на то, что страна уже перестроила свои логистические цепочки. По его словам, действия западных стран в первую очередь навредят им самим — цены на энергоресурсы возрастут, в связи с чем увеличатся цен на товары первой необходимости, а также услуги.

Абрамов добавил, что поскольку на сегодняшний день альтернативы нефти и газу нет, у тех европейских стран, которые ввели ограничения против России, не окажется иного выхода, кроме как покупать их у России, но делая это через третьи страны и по завышенной цене.

Ранее стало известно, что Эстония с 6 февраля запрещает водителям ввозить на территорию страны российский бензин в канистрах. Данная мера анонсирована по завершении переходного периода введенных Европейским союзом (ЕС) санкций в отношении нефтепродуктов из России.

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Марина Совина
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