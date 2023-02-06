Эрдоган назвал землетрясение в Турции самым мощным с 1939 года

Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным в стране с 1939 года

Землетрясение на юго-востоке Турции стало самым сильным за несколько десятков лет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым мощным стихийным бедствием в республике с 1939 года, его слова передает РИА Новости.

«Начались международные контакты по вопросу оказания помощи Турции в связи с землетрясением», — рассказал глава государства. По его словам, более 45 стран, а также НАТО и Европейский союз (ЕС) предложили помощь Анкаре в устранении последствий бедствия.

Эрдоган уточнил, что на данный момент в спасательных операциях в пострадавших регионах участвуют более девяти тысяч человек.