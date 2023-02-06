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13:44, 6 февраля 2023Россия

Появилось видео с вернувшимся в зону СВО Рогозиным

Вернувшегося в зону спецоперации экс-главу «Роскосмоса» Рогозина сняли на видео

Вернувшегося в зону специальной военной операции (СВО) экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сняли на видео. Кадры появились в Telegram-канале издания RT.

Как сообщает RT, Рогозин совершил поездку с военнослужащими 1-го армейского корпуса, с которыми «отработал» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «спецотряда "Царские волки"». В каком качестве Рогозин участвовал в нанесении ударов по ВСУ, не уточняется. О заключении Рогозиным контракта с Минобороны в качестве штатного военнослужащего или добровольца не сообщается.

Ранее отряд позиционировался как подразделение военных советников.

Рогозин получил ранение во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецкой народной республике 21 декабря 2022 года. Раненого Рогозина впоследствии перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону, а затем — в Москву. В столице 26 декабря ему удалили из позвоночника застрявший во время обстрела ВСУ осколок.

Экс-глава «Роскосмоса» заявил, что отправил извлеченный хирургами осколок послу Франции в России Пьеру Леви с просьбой передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону. Рогозин обещал вернуться в зону СВО после выписки.

Марк Леонов
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