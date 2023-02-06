В Китае раскрыли выгоду США от украинского кризиса

Издание Global Times назвало передачу российских активов Киеву политическим трюком США

Военные эксперты назвали передачу Киеву российских активов политическим трюком США. Выгоду Вашингтона в украинском кризисе аналитики раскрыли в материале для китайского издания Global Times.

«США предлагают Украине российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс», — отмечается в публикации.

С одной стороны, Вашингтон получает прибыль от украинского кризиса, а с другой — пытается достичь своей главной геополитической цели, которая заключается в ослаблении России, подчеркнули эксперты. При этом обозреватели считают, что передача Вашингтоном средств россиян Украине подорвет доверие к Соединенным Штатам, так как покажет миру «их истинное лицо».

«Западные санкции против России незаконны. А Вашингтон ведет себя как грабитель. Это показывает, что в США любых лиц могут лишить активов из-за международных отношений», — высказались аналитики. Потеря доверия к Штатам, как отметили журналисты, приведет к тому, что многие страны незападного лагеря активизируют усилия по дедолларизации.

Ранее США впервые перечислили на нужды Украины 5,4 миллиона долларов, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева. Средства хранились на счету предпринимателя в Sunflower Bank. В посольстве России сочли такой шаг кражей чужого имущества.

О планах передать Украине конфискованные российские активы Министерство юстиции США заявило 19 января.