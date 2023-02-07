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18:06, 7 февраля 2023Россия

В администрации Ефремова прокомментировали взрыв газа в жилом доме

Пресс-служба города Ефремова: сотрудники администрации выехали на место взрыва пятиэтажки

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Тульской области»

После взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове Тульской области сотрудники местной администрации выехали на место происшествия, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе. Причины случившегося сейчас выясняются, об обстоятельствах городские власти сообщат позже.

«На данный момент все сотрудники администрации находятся на месте происшествия», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

В результате взрыва в Ефремове частично обрушился пятиэтажный жилой дом. Четыре человека погибли, пятеро спасены, двое остаются под завалами, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

О происшествии сообщил Telegram-канал 112. По данным издания, причиной случившегося стал взрыв газа. На месте работают экстренные службы.

Очевидица рассказала, что взрыв произошел примерно в 16:15. В беседе с «Лентой.ру» она описала момент происшествия.

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Мария Сметанина
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