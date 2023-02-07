Россиянам назвали помогающую похудеть полезную крупу

Диетолог Ольга Павлова: во время диеты нужно есть немного недоваренный булгур с овощами

Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова назвала россиянам помогающую похудеть полезную крупу. Как пишет Life со ссылкой на YouTube-канал врача, она порекомендовала есть немного недоваренный булгур.

Павлова указала на то, что булгур содержит медленные углеводы, благодаря чему не вызывает резких скачков сахара в крови и разрешен к употреблению людям с сахарным диабетом. «Лучше его немного недоваривать, как гречневую кашу и макароны. Чем более булгур жесткий, тем медленнее повышает уровень сахара в крови», — объяснила диетолог.

Во время диеты она посоветовала есть булгур не менее одного-трех раз в неделю в объеме около 200 граммов в день. Однако, отметила Павлова, есть его нужно не каждый день и подавать в качестве гарнира к мясу, рыбе и птице со свежими овощами.

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