Хирург назвал причину ампутации стоп у Костомарова

Хирург Шестаков назвал ампутацию стоп у Костомарова необходимой из-за выброса токсинов

Врач-хирург Андрей Шестаков назвал причину ампутации стоп у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводят «Известия».

«После сепсиса гнойные очаги начинают "летать" по организму, осеменяя все подряд. Такой же процесс пошел по кровеносной системе, среагировало более слабое место», — заявил Шестаков. Он подчеркнул, что некроз на ноге катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм, поэтому необходимо было остановить их распространение.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что общее состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в реанимации. Врачи рассказали, что идет борьба за сохранение рук больного.

Днем ранее стало известно, что у Костомарова начала прогрессировать гангрена. Отмечалось, что у спортсмена поражена большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Врачи настаивали на ампутации ноги по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

