Россия захотела пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Су-75

ТАСС: российская делегация обсудит возможность сотрудничества с Индией по Су-75

Российская делегация планирует обсудить возможность сотрудничества с Индией в создании самолетов пятого поколения, включая легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate и Су-75, в ходе международного авиасалона Aero India. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации «Ростех».

«На Aero India едет делегация представителей наших авиастроительных компаний. Планируем обсуждать сотрудничество по самолетам пятого поколения. В частности, есть намерение пригласить индийских друзей войти в проект легкого тактического истребителя Checkmate», — сказал он.

Международная авиакосмическая выставка Aero India 2023, которую проводят раз в два года, пройдет в Бангалоре с 13 по 17 февраля. В 2021 году на авиасалоне представили более 200 образцов российской продукции военного назначения.

В августе 2022 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия готова производить Checkmate вместе с другими странами.

В июле 2021 года «Ростех» представил ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Глава госкорпорации Сергей Чемезов выразил надежду, что на международном рынке будет спрос на Checkmate. Он отнес к возможным покупателям самолета Индию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

