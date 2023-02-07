Погиб оказавшийся под завалами турецкий футболист

Футболист турецкого клуба «Ени Малатьяспор» Тюркаслан погиб в результате землетрясения

Вратарь турецкого клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан погиб в результате землетрясения. Об этом сообщается в Twitter команды.

В клубе рассказали, что 28-летний футболист умер, оказавшись под завалами. «Ени Малатьяспор» выразил соболезнования семье погибшего. Отмечается, что жена спортсмена, также пострадавшая при землетрясении, выжила.

Голкипер выступал за «Ени Малатьяспор» с прошлого сезона. До этого он представлял «Османлыспор» и «Умраниеспор».

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Позже также было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.