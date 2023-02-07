Оценено влияние ухода западных компаний на российский рынок труда

Минэкономразвития: уход западных компаний не оказал значительного влияния на рынок труда

Уход западных брендов и компаний из России не оказал значительного влияния на рынок труда в стране, заявила ТАСС замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Массового выхода людей на биржу труда не произошло. На самом деле, если посмотреть суммарную занятость компаний, которые жестко заявили о своем уходе, она, скажем так, большая, но не критичная для экономики. Но уходит одна компания — приходит другая. Да, где-то ситуация чуть более сложная, в отдельных отраслях, люди уходят в смежные отрасли», — оценила ситуацию Крючкова.

Ведомство также не ожидает роста уровня безработицы в стране в 2023 году. В прошлом году показатель достиг минимального уровня в 3,7 процента.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина допустила, что в дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать. По прогнозу Международной организации труда (МОТ), число безработных в мире увеличится на 3 миллиона в 2023 году и составит 208 миллионов человек впервые с 2020 года.