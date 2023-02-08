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04:02, 10 февраля 2023Мир

В России объяснили нежелание Швеции и Финляндии вступать в НАТО до начала СВО

Политолог Худолей заявил, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в НАТО до СВО

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Швеции и Финляндии не планировали, чтобы страны становились членами НАТО до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, потому что опасались действий ряда непредсказуемых стран блока. Такое мнение высказал политолог, заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей в разговоре с «Лентой.ру».

«Если бы в 2015 году, когда Военно-воздушные силы Турции сбили российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, Финляндия входила в НАТО, чем для [Финляндии] могла обернуться эта история? Ведь у нее с Россией общая граница», — напомнил политолог.

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Он также объяснил, что начало спецоперации «перечеркнуло в глазах финнов» все другие аргументы против вступления в блок. Кроме того, многие вспомнили о Зимней войне 1939 года, отметил Худолей.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в прошлом мае. Они постоянно декларировали желание вступить в альянс одновременно, однако из-за акций с сожжением Корана в Европе президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганАнкара пока не одобрила заявки стран — намекал, что допустит только вступление стран в альянс по отдельности.

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Елизавета Наумова
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