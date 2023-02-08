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14:06, 8 февраля 2023Мир

В МИД заявили об опасности прямого военного столкновения России и США

МИД России: действия США могут привести к прямому военному столкновению

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

США «по сути развязали против России тотальную гибридную войну», которая чревата прямым военным столкновением двух ядерных держав, считают в МИД России. Об этом говорится в заявлении на сайте.

В МИД также обвинили Вашингтон в ведении «агрессивного курса» против Москвы. По мнению представителей ведомства, это отражается в возрастающих объемах военной помощи Украине.

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Алевтина Запольская
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