В МИД заявили об опасности прямого военного столкновения России и США

МИД России: действия США могут привести к прямому военному столкновению

США «по сути развязали против России тотальную гибридную войну», которая чревата прямым военным столкновением двух ядерных держав, считают в МИД России. Об этом говорится в заявлении на сайте.

В МИД также обвинили Вашингтон в ведении «агрессивного курса» против Москвы. По мнению представителей ведомства, это отражается в возрастающих объемах военной помощи Украине.