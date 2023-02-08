Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ

В МИД России отвергли обвинения США о несоблюдении Москвой положений ДСНВ

Россия отвергла обвинения со стороны США, что Москва якобы не соблюдает положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сказано в заявлении на сайте российского МИД.

В ведомстве рассказали, что российская сторона донесла разъяснение по этой теме до Вашингтона по дипломатическим каналам. «Мы не намерены оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ», — подчеркнуто в сообщении.

В министерстве отметили, что договор заключался в других политических реалиях, в том числе на стремлении России и США укреплять отношения, основанные на взаимном доверии, открытости и сотрудничестве. В МИД заключили, что политика американской стороны противоположна этим целям.

«Прежде чем обвинять РФ в "несоблюдении" положений ДСНВ, США следовало бы разрешить многолетние проблемы с нелегитимным исключением американской стороной из засчета по Договору значительной части своих СНВ, которые Вашингтон объявил переоборудованными или переименовал их так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения», — призвали в ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация с возобновлением инспекций в рамках ДСНВ пока не представляется возможной. По его словам, сложно представить офицеров Вооруженных сил США, которые проводят осмотр и проверку российских военных объектов, будучи представителями стороны в конфликте на Украине.