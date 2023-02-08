Блогерша раскрыла необычный способ почистить уши и разозлила подписчиков

Блогерша _itter почистила уши с помощью восковых свечей и разозлила подписчиков

Блогерша раскрыла необычный способ почистить уши с помощью восковых свечей и разозлила подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах героиня публикации с никнеймом _itter воспользовалась ушной свечой, представляющей собой трубку из пчелиного воска. Юзерша продела приспособление сквозь бумажную тарелку, оставив ее на середине свечи. После этого девушка вставила упомянутый предмет в слуховой проход и подожгла его. «Мне сейчас не горячо и не больно. Просто приятно потрескивает», — объяснила она.

По словам _itter, данные свечи удаляют серу, а также устраняют воспалительные процессы и инфекции. В опубликованном ролике видно, что после проделанной процедуры из ушей инфлюэнсерши вышло большое количество желто-коричневой секреции.

Кадр: @_itter

Видео стало вирусным и набрало более полумиллиона просмотров. Подписчики не оценили поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Во-первых, это не работает. Во-вторых, это опасно. Пожалуйста, не делайте этого», «Да это какая-то ерунда», «Этот способ довольно странный», — возмутились они.

Ранее в феврале блогерша Сара (фамилия неизвестна) раскрыла простые способы ухода за волосами, которые помогут улучшить их качество. По словам инфлюэнсерши с никнеймом shaunatheresa1, ежедневный массаж головы маслом для волос способствует их ускоренному росту. Помимо этого, женщина порекомендовала установить фильтр для воды в душе.