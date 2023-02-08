Стало известно о планах американских конгрессменов весной посетить Тайвань

Bloomberg: конгрессмены США во главе с Макколом намерены в апреле посетить Тайвань

Американские конгрессмены намерены весной отправиться на Тайвань в составе двухпартийной делегации, несмотря на обострение отношений между Пекином и Вашингтоном после инцидента с китайским аэростатом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Возглавит делегацию глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол. В интервью изданию он заявил, что для США важно «показать Китаю, что они поддерживают Тайвань». По его мнению, подобная поездка послужит в качестве меры по сдерживанию КНР.

Дата поездки пока не определена, отмечает агентство, однако, вероятно, она состоится в апреле. Маккол уточнил, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не будет присутствовать в составе делегации, но планирует посетить Тайвань отдельно в этом или следующем году.

23 января стало известно, что Пентагон планирует визит спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань, который, вероятно, состоится уже весной. Сам Маккарти заявил, что не планирует учитывать позицию китайских властей в контексте визитов на остров.

В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом, появившимся в небе над Соединенными Штатами. Сообщалось, что политик не хочет отменять визит, чтобы не «раздувать» ситуацию.