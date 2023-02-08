Конгрессмен раскритиковал Байдена после слов о вине Путина в проблемах США

Конгрессмен Гетц заявил, что в экономических проблемах США виноват Джо Байден

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал президента США Джо Байдена, заявившего, что в экономических проблемах США в том числе виноват президент России Владимир Путин. Об этом политик написал в Twitter.

Гетц отреагировал на слова, произнесенные Байденом в ходе ежегодного обращения к Конгрессу. Объясняя рекордную инфляцию в стране, американский лидер сослался на пандемию коронавируса и спецоперацию на Украине. Он также отметил, что американцы сейчас вынуждены платить «путинский налог» на продукты питания и топливо.

Конгрессмен с этим не согласился. «Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо», — высказался политик.

Ранее журналисты обратили внимание, что в ходе обращения к Конгрессу Байден несколько раз упомянул Путина, однако Россию — ни разу. Он также пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а спецоперацию на ее территории назвал испытанием века для США и всего мира в целом.