Названа дата посещения Эрдоганом зоны землетрясения в Турции

РИА Новости: президент Турции Эрдоган планирует посетить зону землетрясения 8 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить зону разрушительного землетрясения в среду, 8 февраля. Такую дату в беседе с РИА Новости назвал источник в Анкаре.

«Президент Турции в среду планирует визит по регионам, где произошло землетрясение», — заявил собеседник агентства. По его словам, Эрдоган ознакомится с ситуацией на местах и даст свои указания.

По последним данным, количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 894 человек, число пострадавших достигло 34 810 человек.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

После президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в десяти провинциях Турции, затронутых землетрясением, чрезвычайное положение на три месяца.