Бывший чемпион UFC отказался назвать Федора Емельяненко лучшим

Экс-чемпион UFC Кормье отказался считать Федора Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Федоре Емельяненко. Его слова передает ММАjunkie.

Кормье отказался назвать Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории. «Мне кажется, больше достоин [двукратный экс-чемпион UFC] Стипе Миочич, но только потому что [двукратный обладатель чемпионского пояса UFC] Кейн Веласкес часто травмировался. Уверен, если говорить о навыках, никто не сможет сравниться с Веласкесом», — объяснил он и добавил, что россиянин заслужил место в топ-5 бойцов в этой весовой категории.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов. При этом он отметил, что фанаты любили и восхваляли россиянина.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.