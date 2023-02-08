Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аль-Ахли
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Клубный чемпионат мира|1/2 финала
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Марсель
Сегодня
23:10 (Мск)
ПСЖ
Кубок Франции|1/8 финала
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
04:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
13:10, 8 февраля 2023Спорт

Бывший чемпион UFC отказался назвать Федора Емельяненко лучшим

Экс-чемпион UFC Кормье отказался считать Федора Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко. Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Федоре Емельяненко. Его слова передает ММАjunkie.

Кормье отказался назвать Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории. «Мне кажется, больше достоин [двукратный экс-чемпион UFC] Стипе Миочич, но только потому что [двукратный обладатель чемпионского пояса UFC] Кейн Веласкес часто травмировался. Уверен, если говорить о навыках, никто не сможет сравниться с Веласкесом», — объяснил он и добавил, что россиянин заслужил место в топ-5 бойцов в этой весовой категории.

Материалы по теме:
«Я закончил. Спасибо всем» Федор Емельяненко проиграл в прощальном бою. Американец нокаутировал легенду в первом раунде
«Я закончил. Спасибо всем»Федор Емельяненко проиграл в прощальном бою. Американец нокаутировал легенду в первом раунде
5 февраля 2023
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC: итоги 2022 года в ММА
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC:итоги 2022 года в ММА
31 декабря 2022

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов. При этом он отметил, что фанаты любили и восхваляли россиянина.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о готовности Киева к контратаке
Зеленский встретился с Сунаком
Стало известно о взрывах в Сумах
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ
В российском городе женщина поскользнулась на замерзших фекалиях и сломала руку
Губернатор раскрыл состояние ребенка после нападения сверстницы с ножом в Химках
Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье
В Турции зафиксировали новое землетрясение
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 10 тысячам человек
Власти России заговорили о добровольных взносах в бюджет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.