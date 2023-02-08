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19:32, 8 февраля 2023Мир

Россия расширила санкции против США

МИД заявил об ответном закрытии въезда в Россию для 77 граждан США

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Россия расширила санкции против США. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД РФ.

«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что в стоп-лист включены персоны, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств и компании, которые причастны к поставкам вооружений Украине. Ответные ограничения коснулись не только антироссийских политиков и чиновников, но и некоторых членов их семей.

В частности, в списке оказалась Кристин Пелоси, дочь бывшего спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Кроме того, в стоп-лист попали сотрудники компании в сфере информационных технологий Leidos, которая тесно сотрудничает с правительством США.

Ранее Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В частности, Вашингтон утвердил потолок цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории.

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Виктория Кондратьева
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