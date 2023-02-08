Подтверждена эффективность зеленого чая против коронавирусов

Phytomedicine Plus: подтверждена эффективность соединения зеленого чая против COVID-19

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии и Индии подтвердили, что соединение, содержащееся в зеленом чае, эффективно против ряда коронавирусов, включая COVID-19. О результатах работы сообщается в журнале Phytomedicine Plus.

Ранее уже было известно о пользе содержащегося в популярном напитке вещества галлат эпигаллокатехина (EGCG) против вирусных инфекций, а медицинский интерес за последние годы к нему только растет. Теперь специалисты создали обзор, включающий в себя более 30 научных работ, опубликованных в период с 2000 по 2022 год.

Авторы пришли к выводу, что EGCG обладает высокой противовирусной активностью против SARS-CoV-2 на моделях in vitro (вне живого организма). Соединение подавляет связывание спайкового белка SARS-CoV-2, позволяющего инфицировать, с рецептором хозяина ACE2. Оно также предотвращает репликацию (воспроизведение) вируса в клетках-хозяевах путем ингибирования активности ферментов патогена 3CLpro, PLpro, Nsp15 и RdRp. Кроме того, вещество защищает от цитокинового шторма, фиброза легких и тромбоза, спровоцированных вирусом.

Однако чистое соединение обладает низкой биодоступностью, поскольку плохо всасывается в кишечнике и сильно перерабатывается в печени. Это на данный момент создает определенные ограничения в терапевтическом использовании. Предполагается, что галлат эпигаллокатехина можно будет применять в составах для полоскания рта и горла, которые снижают вирусную нагрузку на слюнные железы, и в узконаправленных препаратах.