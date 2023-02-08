Американский журналист подтвердил авторство статьи о подрыве «Северных потоков»

Журналист Херш подтвердил авторство статьи о диверсии США на «Северных потоках»

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, обвинивший США в причастности к взрывам на «Северных потоках», подтвердил авторство статьи о подрыве трубопроводов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, это был я», — ответил журналист на вопрос об авторстве материала о взрывах на «Северных потоках». При этом он отказался раскрывать другие подробности работы над статьей и не уточнил, кто являлся его источником.

Сеймур Херш обвинил Вашингтон в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Журналист заявил, что американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводы.

В материале Херш также указал, что США опасались, что Германия не захочет предоставлять помощь Украине из-за работы «Северных потоков».

В статье также говорится, что в декабре 2021 года советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан созвал совещание, на котором попросил дать рекомендации об ответных мерах на предстоящую специальную военную операцию на Украине. По данным Херша, тогда Салливан намеревался разработать план ликвидации двух трубопроводов «Северный поток».

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.