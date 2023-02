Греф назвал способ превратить организацию в инновационную

Греф: организация должна быть построена на управлении модальностями Run, Change и Disrupt

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью журналу «Стимул» назвал способ превратить организацию в инновационную.

Как объяснил Греф, в любой организации есть три способа осуществления деятельности — Run, Change и Disrupt. Run — это управление процессами, то есть everyday business, когда одна и та же операция повторяется каждый день. Вторая составляющая — Change, проектный менеджмент. Третий компонент — Disrupt, инновационная деятельность. По мнению главы Сбербанка, сегодня любая организация должна быть построена на управлении этими тремя модальностями.

«Пока ты маленький стартаповец, можно рисковать. Но дальше, когда у тебя появляется какой-то sustainable бизнес, ты должен внедрять вот этот самый Run — everyday business. Это культура "I kill you for each your failure" ("Я убью тебя за каждую твою ошибку")», — заявил Греф.

Вторая составляющая — Change — предполагает эксперименты, «до того как ты создаешь что-то, что уходит в промышленное использование», продолжил Греф. Третья часть — Disrupt — инновационная, она предполагает креативность, критическое мышление, терпимость к ошибкам и готовность потерять деньги.

По словам Грефа, венчурные компании, в том числе государственные венчурные фонды должны иметь право на ошибку и право потерять деньги, а государство должно это поощрять. «Мы потеряем несколько миллиардов долларов из бюджета на инвестициях не туда, потому что early stages investment — это девяносто процентов не туда. А десять процентов окупают все остальное. Но зато мы создадим триллионную экономику за счет тех людей, которые на этих ошибках научатся», — резюмировал Греф.

Ранее Герман Греф назвал главную проблему российской экономики. Отвечая на вопрос об основных проблемах в развитии инноваций в России, он заявил, что они «возникают там и тогда, где и когда на них возникает спрос», однако, указал глава Сбербанка, главная проблема заключается в «отсутствии спроса на инновации».