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18:26, 8 февраля 2023Спорт

Кержаков прокомментировал приглашение в европейский клуб

Кержаков назвал назначение на пост главного тренера кипрского «Кармиотисса» новым вызовом

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков прокомментировал назначение на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса». Его слова приводит Bobsoccer.

«Это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба», — высказался Кержаков о назначении в европейскую команду. Специалист отметил, что ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче и показывать хороший футбол, который понравился бы болельщикам. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023 с опцией продления.

Кержаков также рассказал об общении с выступающим в кипрском «Арисе» российским форвардом Александром Кокориным. «Я с Сашей на связи, мы общались и до моего назначения, и после. Пока не виделись — мы с семьей только прилетели на Кипр — но обязательно увидимся!» — добавил он.

Ранее в среду, 8 февраля, кипрский клуб анонсировал назначение россиянина на должность главного тренера. В соцсетях «Кармиотиссы» опубликовали ролик, на котором юный Кержаков смотрит на видео со своими голами.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир национальной команды. После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

Ксения Курашкина
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