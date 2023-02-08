Кержаков прокомментировал приглашение в европейский клуб
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков прокомментировал назначение на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса». Его слова приводит Bobsoccer.
«Это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба», — высказался Кержаков о назначении в европейскую команду. Специалист отметил, что ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче и показывать хороший футбол, который понравился бы болельщикам. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023 с опцией продления.
Кержаков также рассказал об общении с выступающим в кипрском «Арисе» российским форвардом Александром Кокориным. «Я с Сашей на связи, мы общались и до моего назначения, и после. Пока не виделись — мы с семьей только прилетели на Кипр — но обязательно увидимся!» — добавил он.
Ранее в среду, 8 февраля, кипрский клуб анонсировал назначение россиянина на должность главного тренера. В соцсетях «Кармиотиссы» опубликовали ролик, на котором юный Кержаков смотрит на видео со своими голами.
Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир национальной команды. После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.