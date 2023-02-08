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08:13, 8 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о нехватке квалифицированных военных в ВСУ

Офицер ЛНР Марочко заявил, что в украинской армии не хватает квалифицированных офицеров

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) не хватает квалифицированных военных, в том числе офицеров. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») в зоне проведения СВО испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов как среди рядового, так и офицерского состава», — сообщил он и добавил: «Некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50 процентов».

Марочко уточнил, что около 65 процентов украинских офицеров не имеют специального образования, в лучшем случае они прошли курсы. По его словам, из них большая часть «имеют воинскую выслугу менее года», примерно 80 процентов получили боевой опыт во время СВО.

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Кристина Есикова
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