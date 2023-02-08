Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 8 февраля 2023Мир

Еще одна европейская страна передаст Украине танки Leopard

Премьер Португалии Кошта заявил о планах передать Украине танки Leopard 2 в марте

Фото: Department of National Defence / Reuters

Лиссабон передаст Киеву немецкие танки Leopard 2. О планируемых поставках заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, его слова приводит Correio da Manha.

«В настоящее время мы выполняем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2. В соответствии с выполнением этого плана мы сможем отправить три из них в ближайшем марте», — сказал лидер европейской страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном российском регионе
Разработан имитирующий клеточный рецептор биосенсор
Три страны стали лидерами по въездному туризму в России
В США выразили заинтересованность в восстановлении диалога с Китаем
Еще одна европейская страна передаст Украине танки Leopard
Выступление Зеленского в британском парламенте раскритиковали
Роспотребнадзор дал рекомендации по частоте уборке в сезон гриппа и ОРВИ
Вахтовик зарезал коллегу в общежитии во время ссоры и получил 12 лет колонии
Австрия призвала возвести стены на границе ЕС для защиты от мигрантов
Названы часто подделываемые документы при сделках с жильем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.