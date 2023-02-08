Еще одна европейская страна передаст Украине танки Leopard

Премьер Португалии Кошта заявил о планах передать Украине танки Leopard 2 в марте

Лиссабон передаст Киеву немецкие танки Leopard 2. О планируемых поставках заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, его слова приводит Correio da Manha.

«В настоящее время мы выполняем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2. В соответствии с выполнением этого плана мы сможем отправить три из них в ближайшем марте», — сказал лидер европейской страны.