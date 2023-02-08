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10:50, 8 февраля 2023Культура

Художник подал в суд на группу Megadeth из-за обложки альбома коллектива

Художник подал в суд на группу Megadeth из-за обложки альбома музыкального коллектива

Фото: Hugo Correia / Reuters

Нью-йоркский художник и дизайнер Брент Эллиотт Уайт подал в суд на музыкальную группу Megadeth. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В иске утверждается, что участники музыкального коллектива связались с иллюстратором в начале 2020 года с просьбой создать обложку для их музыкального альбома The Sick, The Dying… And the Dead!. По словам художника, с ним не заключали контракта, однако процесс создания иллюстраций предусматривал многочисленные правки и «сотни часов работы».

По данным издания, ему не заплатили за создание обложки, а нарисованные им иллюстрации к пластинке появились в журнале Rolling Stone. Тогда Уайт обратился в суд, заявив о том, что до сих пор является обладателем авторских прав на эти работы.

Дизайнер потребовал изъять свою прибыль, возместить ему убытки за проделанную работу и вынести судебный запрет, запрещающий Megadeth использовать его иллюстрации.

В начале февраля стало известно, что бренд хлопьев Post подал в суд на американскую инди-рок-группу OK Go из-за названия.

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Анастасия Астахова
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