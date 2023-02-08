Следователи прекратят расследование дела о крушении Boeing 777 в Донбассе

Reuters: международная группа следователей прекратит расследование по делу MH17

Международная группа следователей прекратит расследование дела о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Об этом сообщает Reuters.

Причиной такого решения называют недостаток доказательств для возбуждения новых дел по факту произошедшего. Отмечается, что об этом будет объявлено в ходе пресс-конференции в среду, 8 февраля.

В конце января сообщалось, что прокуратура Нидерландов объявит в феврале о новых результатах расследования по делу MH17. Заявлялось, что пресс-конференция затронет тему причастности других сторон к крушению Boeing.

В ноябре по итогам заседания суда в Гааге Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубининский и Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению — их признали виновными к гибели 298 пассажиров самолета. Одного из четырех обвиняемых по делу — Олега Пулатова — суд признал невиновным. В суде объяснили: установить, что Пулатов был причастен к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», невозможно.

