Пропавшую после взрыва пятиэтажки под Тулой девушку нашли погибшей

Мать пропавшей после взрыва в доме под Тулой девушки сообщила, что она погибла

Жительница Ефремова Тульской области Елена Кочетова, разыскивавшая 24-летнюю дочь, которая пропала без вести после взрыва в пятиэтажке, сообщила «Ленте.ру», что девушка погибла.

«Нашлась сегодня, часов в 9 утра, погибла», — поделилась женщина.

По словам матери, девушка проживала вместе с 26-летним парнем в квартире на четвертом этаже, где, по предварительным данным, был эпицентр взрыва. Молодой человек после ЧП был госпитализирован, а дочери не было в больнице и ее телефон не отвечал. Также девушки не было в списках в пунктах временного размещения, развернутых для жильцов пятиэтажки в Тульской области.

По последним данным, в результате взрыва в жилом доме под Тулой погибли пять человек.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел 7 февраля. В результате обрушился подъезд, несколько квартир оказались полностью разрушены. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В конце январе бытовой газ взорвался в доме в городе Лукьянов Нижегородской области. Тогда в результате происшествия пострадали два человека.

