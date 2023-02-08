Пентагон рассказал о ранее замеченных в небе над США китайских аэростатах

Пентагон: за последние годы в небе над США были обнаружены еще четыре китайских аэростата

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что сбитый 4 февраля аэростат являлся не первым китайским аппаратом, которые были замечены в небе над США. По его словам, за последние годы были обнаружены еще четыре аэростата, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Минобороны США уточнил, что три подобных аппарата США засекли за время президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа, а также еще один за время работы администрации нынешнего главы государства Джо Байдена.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон заинтересован в восстановлении связей с Пекином, однако время для этого неподходящее. Вопрос возобновления коммуникации предполагалось обсудить в ходе визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена, который был сорван из-за инцидента с китайским аэростатом, пересекшим сухопутную часть США.

4 февраля Соединенные Штаты сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.