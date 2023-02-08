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03:32, 8 февраля 2023Путешествия

Самолет с пилотом и пассажирами взяли в заложники в Индонезии

Премьер Хипкинс: боевики взяли в заложники пилота и пассажиров самолета в Индонезии

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Самолет с пилотом из Новой Зеландии и пятью пассажирами на борту взяты в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа. Об этом новозеландский премьер-министр Крис Хипкинс в эфире радиостанции Radio New Zealand.

Сообщается, что боевики-сепаратисты подожгли небольшой коммерческий самолет, когда он приземлился в отдаленном горном районе. Пилота и пассажиров похитили.

Хипкинс сообщил, что правительство Новой Зеландии осведомлено о случившемся, сотрудники посольства в Индонезии пытаются решить ситуацию. В МИД Новой Зеландии заявили, что оказывают консульскую поддержку семье пилота, но от дальнейших комментариев воздержались.

Ранее боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) похитили девять жителей стран Запада. По информации издания, среди похищенных талибами иностранцев оказался также бывший журналист BBC Эндрю Норт.

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Марина Совина
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