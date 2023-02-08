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19:51, 8 февраля 2023Ценности

73-летняя блогерша примерила откровенные наряды и восхитила подписчиков

73-летняя блогерша Кейко Гест примерила на камеру бюстгальтер и восхитила подписчиков

Фото: @KEIKOGUESTOFFICIAL / TikTok

Блогерша пожилого возраста Кейко Гест примерила откровенные наряды на камеру и восхитила подписчиков своим моложавым внешним видом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 511 тысяч подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах 73-летняя инфлюэнсерша с никнеймом keikoguestofficial предстала перед зрителями в черном наряде длины миди и с распущенными волосами. Затем героиня публикации продемонстрировала фигуру в мини-платье, частично обнажающем ее грудь, и туфлях в цвет на высоких каблуках.

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В конце видео Гест надела бюстгальтер и короткую юбку, а волосы собрала в два высоких хвоста. Свой образ женщина дополнила серебряными колье и браслетом, а также солнцезащитными очками.

Пользователи сети оценили внешность блогерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «Мечтаю выглядеть так же круто в вашем возрасте», «Удивительно, что вы в 73 носите такие вещи!», «Вы потрясающая!» — заявили они.

Ранее в феврале французская актриса Филиппин Леруа-Болье показала фигуру в откровенных нарядах на съемке для журнала The Sunday Times Style. На обложке издания 60-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» была запечатлена сидящей на стуле. Она была в черной юбке длины мини и кожаном корсете, обнажающем плечи.

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Екатерина Ештокина
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