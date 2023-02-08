Бандит отрубил руку невиновному мужчине

Daily Record: в Великобритании бандит напал на мужчину и отрубил ему руку мачете

В Великобритании бандит напал на невиновного мужчину и отрубил ему руку мачете. Об этом сообщает Daily Record.

Житель шотландского города Эдинбург, 28-летний Райан Браун, пережил нападение в начале января. По его словам, он заметил за окном машину, когда находился у себя дома. Стоило ему выйти на улицу, как она подъехала к нему. Из нее выскочил человек в балаклаве с огромным мачете в руках.

«Я спросил: "Что ты делаешь?". Он ничего не ответил и начал бить меня мачете. Я поднял руку, чтобы защититься, но он продолжал наносить удары», — вспоминает Браун. Бандит рубанул его по руке, а затем начал бить по лицу. Браун упал на землю, крича о помощи. Преступник не останавливался и продолжал наносить удары мачете уже по его ногам, пытаясь их отрубить.

Сосед Брауна услышал крики и подошел к его дому, чем спугнул бандита. Тот запрыгнул в машину и поспешно скрылся с места происшествия.

После того как преступник скрылся, Браун взглянул на свою руку и понял, что она держится только на коже. «Когда приехали парамедики, один из них держал мою руку. В какой-то момент она оторвалась и упала на землю», — рассказывает он.

Мужчину срочно доставили в больницу. Он перенес четыре переливания крови и 12-часовую операцию, в ходе которой хирургам удалось пришить его руку. Брауну предстоит провести несколько месяцев в больнице для дальнейших операций и реабилитации. В настоящее время он не может ходить и передвигается на инвалидном кресле.

По словам мужчины, он постоянно мучается от боли, не чувствует пальцев на поврежденной руке и больше никогда не сможет ей двигать. Он опасается, что его убьют, и подумывает о переезде. «Я не знаю, смогу ли вернуться к работе. Они разрушили мне жизнь. У меня такая каша в голове. В апреле я стану отцом, и моя дочь — единственное, что помогает мне жить», — утверждает он.

Источники издания подозревают, что нападавший работает на местного наркобарона, ведущего ожесточенную борьбу с конкурирующей бандой. По всей видимости, он перепутал Брауна с одним из врагов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двое бандитов напали на посетителя клуба и отрубили ему руку. Свидетельница происшествия рассказала, что услышала «пронзительный крик».