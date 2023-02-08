В Швеции запретили новую акцию с сожжением Корана

Полиция Швеции запретила проводить новую акцию с сожжением Корана у посольства Турции

Полиция Швеции запретила проводить новую акцию сожжения Корана в Стокгольме, сообщила пресс-секретарь стокгольмской полиции Ола Эстерлинг. Ее слова приводит SVT Nyheter.

По ее словам, полиция города провела диалог со Службой госбезопасности страны, после чего пришла к выводу, что не сможет гарантировать общественный порядок в случае проведения акции. Уточняется, что подавший заявку на акцию планировал провести ее 9 февраля в 12 часов дня у турецкого посольства.

По мнению полиции, собрание может представить серьезную угрозу для национальной безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявку Швеции на вступление в НАТО. По его словам, после антитурецких акций он оценивает негативно эту инициативу.

При этом известно, что местные власти согласовали прошедшую перед посольством Турции акцию, она прошла под контролем полиции. Анкара резко осудила произошедшее.