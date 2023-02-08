Опровергнуто негативное влияние видеоигр на когнитивные способности детей

Видеоигры не оказали никакого влияния на когнитивные способности дошколят

Американские ученые из Педагогического колледжа Университета Хьюстона и Университета штата Иллинойс опровергли негативное влияние видеоигр на когнитивные способности маленьких детей. Результаты исследования описываются в Journal of Media Psychology.

Авторы изучили 160 детей дошкольного возраста из городских государственных школ, где большая часть (70 процентов) были из семей с низким доходом. Участники играли в видеоигры в среднем по 2,5 часа в день, при этом самые заядлые группы проводили за экранами до 4,5 часа в день. Всех испытуемых оценили на их уровень когнитивных навыков по тесту CogAT, который включает в себя анализ вербальных, количественных и невербальных способностей. Прошлые подобные исследования опирались для определения этого параметра на оценок, выставляемые учителями, или самооценки по успехам обучения.

Оказалось, что ни продолжительность игры, ни выбор жанров не имели существенной связи с показателями CogAT. Это означает, что видеоигры никак не влияют на когнитивные способности, в отличие от результатов предыдущих испытаний.

Однако специалисты подчеркивают, что некоторые виды игр, которые обещают развивать когнитивные навыки, не оказали выраженного эффекта, несмотря на обещания производителей. Хотя ранние работы показывали, что детям более старшего возраста видеоигры могут принести пользу в развитии умственных способностей.

Эксперты считают, что родителям не нужно слишком сильно беспокоиться о когнитивных нарушениях у детей, любящих видеоигры, вплоть до пятого класса. При этом стоит регулировать количество потраченных часов на это увлечение.

