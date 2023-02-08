Россиянин вернул через суд потраченные на лекарства 100 тысяч рублей

Инвалид из Орловской области вернул через суд потраченные на лекарства 100 тысяч рублей

Инвалид из Орловской области отстоял свое право на получение льготных лекарств, вернув потраченные на их покупку деньги, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Жителю Ливенского района не предоставляли положенных препаратов, в связи с этим россиянин был вынужден покупать жизненно необходимые лекарства за свой счет, потратив на это более 100 тысяч рублей. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать расходы на лечение.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав областной департамент здравоохранения вернуть инвалиду деньги за лекарства.

Ранее сообщалось об индексации выплат инвалидам и другим социально уязвимым группам. Так, размер выплат увеличился почти на 12 процентов. Коэффициент компенсации выплат устанавливается ежегодно с 1 февраля.