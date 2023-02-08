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15:04, 8 февраля 2023Россия

Россиянин вернул через суд потраченные на лекарства 100 тысяч рублей

Инвалид из Орловской области вернул через суд потраченные на лекарства 100 тысяч рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Инвалид из Орловской области отстоял свое право на получение льготных лекарств, вернув потраченные на их покупку деньги, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Жителю Ливенского района не предоставляли положенных препаратов, в связи с этим россиянин был вынужден покупать жизненно необходимые лекарства за свой счет, потратив на это более 100 тысяч рублей. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать расходы на лечение.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав областной департамент здравоохранения вернуть инвалиду деньги за лекарства.

Ранее сообщалось об индексации выплат инвалидам и другим социально уязвимым группам. Так, размер выплат увеличился почти на 12 процентов. Коэффициент компенсации выплат устанавливается ежегодно с 1 февраля.

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Алан Босиков
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