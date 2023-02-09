Глава МОК упрекнул Украину в давлении на организаторов Олимпиады-2024

Глава МОК Бах заявил, что давление Украины на организаторов Олимпиады-2024 прискорбно

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах упрекнул Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в давлении на спортивные организации по вопросу допуска россиян на турниры. Его заявление цитирует Reuters.

«Письмо вашим коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как что-то как минимум крайне прискорбное», — заявил он. Бах добавил, что каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии, а бойкот их нарушит.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Днем ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям атлетов из этих стран.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.