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10:14, 9 февраля 2023Спорт

Чемпион ОИ из России высказался о требованиях по допуску на международные старты

Гимнаст Далалоян назвал требования к российским атлетам принять чью-либо сторону странными

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпион Олимпийских игр в Токио гимнаст Артур Далалоян высказался о требованиях по допуску россиян на международные старты. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Далалоян назвал требования к российским атлетам принять чью-либо сторону в политических процессах странными. «На мой взгляд, это глупо. Ведь мы же в любом случае в сборной представляем страну и четко понимаем какую. Но в современном мире все смешалось», — заявил он.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах будет у спортсменов, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе лыжные и футбольные, запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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