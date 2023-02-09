В команде Махачева оценили вероятность проведения боя против Чимаева

Менеджер Ислама Махачева заявил, что проведение боя против Хамзата Чимаева маловероятно

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева Ризван Магомедов оценил вероятность проведения поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит Sport24.

В команде россиянина заявили, что этот поединок маловероятен. «Насколько я знаю, Хамзат перешел в более высокую весовую категорию», — объяснил Магомедов и добавил, что никаких личных конфликтов между спортсменами нет.

12 февраля Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Бой пройдет в легком весе. Таким образом, россиянин впервые будет защищать чемпионский титул, завоеванный в октябре. Всего в его активе 23 победы при одном поражении.

Чимаев в профессиональной карьере одержал 12 побед, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке он оказался сильнее американца Кевина Холланда.