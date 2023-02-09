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09:27, 9 февраля 2023Спорт

В команде Махачева оценили вероятность проведения боя против Чимаева

Менеджер Ислама Махачева заявил, что проведение боя против Хамзата Чимаева маловероятно
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева Ризван Магомедов оценил вероятность проведения поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит Sport24.

В команде россиянина заявили, что этот поединок маловероятен. «Насколько я знаю, Хамзат перешел в более высокую весовую категорию», — объяснил Магомедов и добавил, что никаких личных конфликтов между спортсменами нет.

12 февраля Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Бой пройдет в легком весе. Таким образом, россиянин впервые будет защищать чемпионский титул, завоеванный в октябре. Всего в его активе 23 победы при одном поражении.

Чимаев в профессиональной карьере одержал 12 побед, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке он оказался сильнее американца Кевина Холланда.

Дарья Коршунова
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