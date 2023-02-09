Мэр Новосибирска сообщил подробности о взрыве газа в жилом доме

Мэр Новосибирска Локоть: рассматривается вопрос о материальной поддержке пострадавших

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что администрация города рассматривает вопрос о материальной поддержке пострадавших во время взрыва газа в жилом доме. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал подробности о последствиях взрыва.

В мэрии Новосибирска отметили, что спасение жителей частично обрушившегося дома продолжается.

«Сегодня в 7:43 по местному времени поступил сигнал о частичном обрушении многоквартирного дома № 39 на улице Линейной. На место происшествия, где развернулись спасательные мероприятия, выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть», — сообщили в мэрии города.

В результате взрыва пострадали второй и третий подъезды жилого дома.

Спасательные работы начались практически сразу. Службы — пожарные, спасатели — прибыли на место в течение 10 минут Анатолий Локоть мэр Новосибирска

«Главным управлением МЧС по Новосибирской области организована спасательная операция, также на месте наша муниципальная аварийно-спасательная служба. На месте был развернут штаб, принимаются все необходимые решения», — заявил Локоть.

Мэр Новосибирска подчеркнул, что в школе № 85 организован пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома. Сейчас в пункте находится 35 человек, добавил он.

В доме прописано 117 жильцов. Есть нюансы, так как некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по поиску людей Анатолий Локоть мэр Новосибирска

«Разбор разрушенной части дома не завершен. Впереди экспертиза. После экспертной оценки будем решать, что делать с домом. Первая главная задача — спасательные работы, вторая — размещение людей. Во временном пункте организовано горячее питание, работают психологи. Полным ходом идет спасательная операция», — сообщил глава города.

Также Локоть рассказал, что пострадавшие будут размещены в маневренном фонде, социальных центрах, муниципальной гостинице «Северная». «Никто на улице и в ПВР не останется», — резюмировал мэр.

Рассматривается вопрос о материальной поддержке пострадавших: мэрия имеет право оказать поддержку до 100 тысяч рублей Анатолий Локоть мэр Новосибирска

О взрыве в жилом доме в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. Обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир.

В результате взрыва четыре человека погибли, одиннадцать — пострадали. В Минздраве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации.