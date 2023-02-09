Припаркованного оленя заметили в столице российского региона

Жители Якутска сняли оленя, припаркованного возле подъезда жилого дома

Жители Якутска заметили оленя, припаркованного возле подъезда жилого дома. Кадры из столицы арктического региона России публикует РИА Новости.

На выложенных агентством кадрах видно, что животное стоит возле занесенного снегом здания, где — как предположили местные жители — ждет своего хозяина. Агрессии к людям олень не проявляет и благодарно принимает угощение, которое ему предложила жительница города.

Как отмечает агентство, городские власти не запрещают такое перемещение оленей по городу, главное — чтобы животные были под присмотром владельцев.

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