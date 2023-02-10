Популярный iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 Pro Max подешевел в России на 25 процентов

Стоимость iPhone 12 Pro Max снизилась на российском рынке до 80 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, в начале февраля вышедший осенью 2020 года флагман оказался доступен за 80 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен в 110 тысяч рублей. Таким образом, популярный девайс подешевел примерно на 25 процентов.

«Смартфон с топовыми опциями камеры до сих пор остается актуальным, при этом его стоимость на рынке заметно снизилась», — прокомментировали снижение цены авторы издания. Представленный в конце 2022 года iPhone 14 Pro Max, который является преемником устройства, согласно данным площадки, стоит заметно дороже — минимум 89 тысяч рублей.

Получивший пятинанометровый процессор A14 Bionic смартфон вышел с 6,7-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED, 6 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидаром, а также аккумулятором емкостью 3687 миллиампер-часов. Известно, что iPhone 12 Pro Max имеет поддержку 5G, Face ID, стереодинамики и NFC.

В начале февраля стало известно, что стоимость iPhone 14 Pro в России снизилась на четверть. На старте продаж ретейлеры оценивали ввезенный по параллельному импорту аппарат в 119 999 рублей, а в начале 2023 года его цена снизилась до 90 тысяч.