Адвокат назвал самый надежный способ взыскать алименты с самозанятого

Адвокат Данильченко рассказала о возможности удержать алименты с самозанятых

Алименты могут удерживаться и с доходов самозанятых, заявила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала наиболее надежный способ взыскания средств с родителя с таким видом трудовой деятельности.

Что говорит закон

В соответствии с Семейным кодексом РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если родители добровольно не исполняют свою обязанность, то с них можно взыскать алименты в судебном порядке Виктория Данильченко адвокат

Данные положения закона, по словам адвоката, в равной степени относятся и к самозанятым гражданам. В частности, в постановлении Правительства РФ содержится перечень видов заработка и иных видов дохода, с которых возможно удержание алиментов.

«В нем, в том числе, указаны и доходы, полученные физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" от реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав, другими словами — алименты могут удерживаться и с доходов самозанятых», — уточнила она.

Алименты в твердой сумме

Алименты могут устанавливаться как в долевом отношении к доходу плательщика, так и в твердой денежной сумме, отметила Данильченко.

С самозанятыми нередки случаи, когда они получают неравномерный доход от своей деятельности. В такой ситуации в целях сохранения материального положения ребенка допускается установление алиментов в твердой денежной сумме Виктория Данильченко адвокат

«Таким образом, интересы ребенка не пострадают, если у плательщика алиментов, являющегося самозанятым, нет стабильного дохода», — обратила внимание адвокат. Специалист уточнила, что, как правило, алименты в твердой денежной сумме устанавливаются в отношении к минимальному прожиточному минимуму для детей в регионе их проживания.

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