В России обвинили ЕС в желании подобраться к ресурсам Центральной Азии

Департамент МИД: ЕС стремится подобраться к ресурсам Центральной Азии

Директор Третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник обвинил Евросоюз (ЕС) в желании подобраться к ресурсам Центральной Азии. Его слова приводит РИА Новости.

«Прекрасно видим стремление ЕС превратить регион в транзитно-транспортный коридор Восток-Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить поставки из нашей страны», — отметил Стерник. Он подчеркнул, что подобные планы потребуют больших затрат.

Ранее дипломат заявил, что Запад хочет заполучить Центральную Азию для сдерживания России. Также, по словам Стерника, НАТО рассматривает регион как стратегический плацдарм.