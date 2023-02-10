Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:26, 10 февраля 2023Наука и техника

Взгляды Илона Маска разошлись с общественным мнением

PNAS: большинство респондентов высказались за модерацию дезинформации

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ученые Института человеческого развития Общества Макса Планка, Эксетерского университета, Амстердамского свободного университета и Бристольского университета выяснили, что общественное мнение расходится со взглядами Илона Маска, касающимися того, нужно ли модерировать интернет-контент, содержащий дезинформацию. Согласно результатам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), большинство людей согласны с тем, что нужно бороться с дезинформацией в социальных сетях.

В ходе опроса более 2500 респондентов из США сообщили, будут ли они удалять сообщения в социальных сетях, распространяющие дезинформацию, отрицающую Холокост, эффективность вакцин и изменение климата. Они также указали, нужно ли принимать карательные меры в отношении учетных записей путем вынесения предупреждения или временной или постоянной блокировки.

Респондентам давали изучить информацию о гипотетических аккаунтах, включая политическую направленность, количество подписчиков, а также посты аккаунтов и последствия содержащейся в них дезинформации. Большинство респондентов предпочли предпринять какие-либо действия для борьбы с распространением вредоносной дезинформации. В среднем 66 процентов респондентов заявили, что удалят оскорбительные посты, а 78 процентов предпримут какие-либо действия в отношении аккаунта. 33 процента решили «вынести предупреждение», а 45 процентов решили на неопределенный срок или временно заблокировать аккаунты, распространяющие дезинформацию.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

Не вся дезинформация подвергалась одинаковому наказанию: меньше всего респонденты реагировали на отрицание изменения климата (58 процентов), в то время как на отрицание Холокоста (71 процент) и отрицание выборов (69 процентов) реагировали чаще всего, за ними следовал контент против вакцинации (66 процентов).

По словам авторов, результаты показывают, что так называемые абсолютисты свободы слова, такие как Илон Маск, оторваны от общественного мнения. Люди в целом признают, что некоторые ограничения свободы слова в социальных сетях должны быть, а именно в тех случаях, когда она может причинить вред. При этом респонденты не демонстрировали склонности к удалению противоположной политической точки зрения. Ученые полагают, что их работа поможет разработать прозрачные правила модерации контента в отношении вредоносной информации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
Кличко сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры Киева
Невозможность ЕС найти часть замороженных активов России объяснили
Россиянам назвали серьезную опасность микродозинга мухоморов
Собчак объяснила наличие у нее израильского паспорта
23-летний россиянин умер после простой операции
Российского полицейского обвинили в избиении задержанного до смерти
Румыния опровергла вхождение российских ракет в воздушное пространство страны
В России стали возводить больше новостроек
Центробанк России сохранил ключевую ставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.