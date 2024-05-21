В Раде предложили лишить военкоматы права штрафовать уклонистов

Депутат Рады Бурмич предложил лишить военкоматы права штрафовать уклонистов

Депутат Верховной Рады Украины Анатолий Бурмич предложил лишить территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) права штрафовать уклонистов. Соответствующий законопроект он внес в украинский парламент, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Документ предполагает упразднение новой статьи в Кодексе об административных правонарушениях страны, которая дает ТЦК право выписывать штрафы лицам, нарушающим правила воинского учета. Депутат также предложил выписывать штрафы лишь по решению суда.

Документ был передан на рассмотрение соответствующему парламентскому комитету.

Ранее стало известно, что осужденным украинцам, которые решат пойти на службу в вооруженные силы страны, в случае дезертирства будет грозить до десяти лет лишения свободы. Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая добавила, что учреждения лишения свободы будут предварительно оценивать риски повторного совершения преступления каждым из заключенных, рассчитывающих на условно-досрочное освобождение.