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21:31, 10 февраля 2023Забота о себе

Девушки массово пожаловались на уродующий их «воздух бойфренда»

Тиктокерши признались, что чувствуют себя грязными после свиданий в квартирах бойфрендов

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В социальной сети TikTok разрастается флешмоб, в котором тиктокерши массово жалуются на своих любовников-грязнуль. Об этом рассказало издание New York Post.

Пользовательницы соцсети признались, что чувствуют себя грязными после свиданий в квартирах партнеров. Девушки пожаловались, что у них быстрее пачкаются волосы и засаливается лицо, что их буквально пропитывает уродующий «воздух бойфренда». Под подобными публикациями даже появился хештег #BoyfriendAir.

Прошлым летом я провела много времени в квартире своего парня в Нью-Йорке. Я приняла душ, а утром проснулась и почувствовала себя вновь грязной

Тейлор Донохью22-летняя тиктокерша

Другая девушка рассказала, что сначала списала быстро загрязнившиеся волосы и засаленную кожу на пребывание в оживленном городском районе. Позже она поняла, что это был «воздух бойфренда», потому что только у него ей настолько некомфортно.

Две секунды с моим парнем ощущаются, будто я несколько недель не принимала душ. Лицо становится опухшим и прыщавым, а волосы выглядят так, словно в них кто-то живет

пользовательница TikTok

Точную причину странного явления никто пока не объяснил. В сети предполагают, что ощущение грязи на коже и волосах девушек может быть связано с тем, что мужчины редко или нерегулярно меняют постельное белье.

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Косметолог Хизер Уилсон пояснила, что даже малейшее изменение режима ухода за кожей женщины может изменить ее внешний вид. «Легко отказаться от здоровых привычек, когда мы не ночуем дома. Даже отказ от, например, привычного графика умывания может повлиять на здоровье кожи», — прокомментировала она.

Ранее тиктокерша раскрыла необычный способ быстро высушить белье. Она рассказала, что пользуется компактной вертикальной сушилкой для белья и ставит ее в ванну.

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Вера Владзиевская
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