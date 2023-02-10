Набиуллина рассказала о новых схемах с кешбэком при покупке жилья

Глава ЦБ Набиуллина: новые схемы с кешбэком при покупке жилья вызывают беспокойство

Центральный банк России (ЦБ) зафиксировал появление новых схем с кешбэком при покупке жилья в ипотеку и при необходимости готов принять соответствующие меры. Об этом со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе пресс-конференции сообщает РИА Новости.

Глава ЦБ отметила, что новые схемы с кешбэком, несмотря на то, что их количество пока невелико, вызывают беспокойство, так как их становится больше. Набиуллина сравнила эти схемы с ипотекой от застройщика и добавила, что в обоих случаях есть свои риски. Она рассказала, что, если понадобится, ЦБ готов заняться регулированием подобных схем.

В январе глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что регулятор рассчитывает на то, что выдача ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам в 2023 году будет низкой или сойдет на нет. По его словам, это произойдет по причине того, что ЦБ активно готовит регулирование, согласно которому банки должны будут создавать по ипотеке от застройщика повышенные резервы.