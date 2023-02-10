Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:12, 10 февраля 2023Ценности

Названы действенные способы придать объем и густоту тонким волосам

Бренд Alterna: отказ от электрических инструментов предотвратит выпадение волос

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Главный редактор косметического бренда по уходу за волосами Alterna Джоана Невес назвала действенные способы придать объем и густоту тонким волосам. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

Специалист рассказала, что предотвратить выпадение и улучшить качество волос можно в случае отказа от электрических инструментов для укладки, которые перегревают пряди. Помимо этого, Невес посоветовала спать на шелковой или атласной наволочке, поскольку натуральная ткань не наносит вред волосам.

Также эксперт напомнила о ежедневном уходе, который заключается в правильном подборе средств по типу волос. «Выберите подходящие именно вам шампунь, кондиционер и маску для волос. Это поможет создать здоровый внешний вид прядей и устранит их повреждения», — пояснила она.

Материалы по теме:
Вставай, кудрявая! Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Вставай, кудрявая!Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
31 мая 2017
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Помимо этого, по мнению Невес, волосы могут выглядеть ломкими и неухоженными из-за неудачной прически. Редактор подчеркнула важность регулярной стрижки для придания волосам визуальной густоты. В заключение женщина порекомендовала посетить трихолога, чтобы выяснить причину истончения и ломкости прядей.

Ранее в феврале стилист-колорист бьюти-пространства Chevelure Алина Чеченова раскрыла россиянкам способы избавиться от электризации волос. Чтобы этого избежать, пряди необходимо увлажнять и питать с помощью таких средств, как кондиционер, несмываемый уход, маски и ампулы. При этом в составах перечисленных продуктов не должен присутствовать спирт, уточнила Чеченова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
В доме в центре Москвы рухнул потолок
Стало известно об условиях содержания Фургала в СИЗО
Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в районе одной из бухт
Китай уличил США в сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»
В ДНР сообщили о закреплении бойцов «Вагнера» на севере Артемовска
В ДНР заявили о переброске Киевом подкрепления в Угледар
Британский генерал допустил потерю контроля Украиной Харькова и Запорожья
Решение России взвинтило мировые цены на нефть
Названы способы приучить детей к экологичному образу жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.